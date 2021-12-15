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Лавров оценил сотрудничество РФ с арабскими странами

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Россия развивает сотрудничество со всеми арабскими странами. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Он отметил, что между государствами налажены тесные экономические связи, передает телеканал «Известия».

«Уже несколько лет работает основанный по инициативе президента России Владимира Путина Российский фонд прямых инвестиций. Он создал совместные платформы с рядом арабских стран (прежде всего стран Залива) и реализует масштабные проекты в энергетике, авиастроении, освоении космоса и других высокотехнологичных областях. В ближайшее время в Египте начинается строительство по российской технологии первой в Африке атомной электростанции «Эль-Дабаа». ОАЭ бурно наращивает свои торгово-экономические, инвестиционные связи с Российской Федерацией. Товарооборот растет рекордными темпами. Саудовская Аравия, Алжир являются примерами наших ведущих партнеров в арабском мире и на Севере Африки», — указал глава МИД РФ.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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