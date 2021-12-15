Вучич выразил надежду получить новые поставки газа из РФ

Президент Сербии Александр Вучич выразил надежду на поставки газа

из России по сниженным ценам. Он признался, что в Сербии

проблемы со снабжением голубым топливом, передает телеканал «Известия». Сейчас между странами действует договоренность о цене в $270. Однако дополнительные объемы Сербия может закупать лишь на TTF по высоким ценам. Стране необходимо дополнительно 6 млн куб. м газа в день.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.