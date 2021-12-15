Неопределенность, возникшая вокруг «Северного потока – 2» усугубляется высказываниями европейских политиков. Так, новая глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что немецкий регулятор приостановил сертификацию оператора газопровода в связи с тем, что он не соответствовал предписаниям ЕС в сфере энергетики. На фоне продолжающегося энергокризиса рынок отреагировал на ее высказывание крайне нервно — резко выросли фьючерсы на голубое топливо. Самое печальное, что накопленные Европой ошибки в области энергетической политики не получили должного осмысления. Более того, ЕС собирается совершить новую — отказаться от долгосрочных контрактов на газ.

Развитие европейской энергетики последние 12 лет идет, исходя из двух предположений: спрос на голубое топливо резко вырастет, ЕС — это рынок покупателя, за который будут биться поставщики. Опираясь на эти предположения, в конце 2000-х годов руководством Евросоюза было решено упростить ведение конкурентной борьбы. То есть создать такие правила игры, которые позволят производителям, желающим попасть на рынок Евросоюза, эффективно бороться друг с другом. Главное, что этих желающих будет очень и очень много.

Европа начала строить СПГ-терминалы и давить на компании, с которыми у европейских фирм были заключены долгосрочные контракты, чтобы те отказывались от нефтяной привязки в пользу привязки к спотовым котировкам. И на данный момент практически весь газ Европа получает с опорой на эти биржевые показатели.

Но ЕС вовсе не рынок покупателя. Он существенно уступает по размерам и ценам действительно привлекательному рынку АТР, где газ обычно торгуется дороже и покупают его в существенно больших объемах. По мере развития производства СПГ площадки Азии оказывали всё более серьезное влияние на своих европейских собратьев. И сейчас цены на газ в ЕС по сути находятся в прямой зависимости от цен в Китае, Японии, Южной Корее.

Примечательно, что Азия не отказалась от нефтяной привязки и продолжает крайне благосклонно относиться к долгосрочным контрактам. Цены на газ по контрактам с нефтяной привязкой сейчас примерно в 3-4 раза ниже, чем по спотовым. Именно поэтому АТР переживает текущую ситуацию чуть легче, чем ЕС, хотя на местных биржах голубое топливо торгуется дороже.

Из вышеизложенного можно сделать простой вывод: снижение цен в Европе можно ожидать только после снижения в Азии. Но как же тогда быть с «Северным потоком – 2»? Ведь многие эксперты именно с ним связывают надежды ЕС на удешевление энергоносителей. В действительности российско-европейский газопровод и мировой энергетический кризис (подчеркиваем — мировой) не объединены сколь-нибудь прослеживаемой причинно-следственной связью. Если только не пользоваться сово-глобусным методом исследований, то есть попросту манипулировать фактами. Многие европейские чиновники активно пользуются этим методом, так как обвинения в адрес «Северного потока – 2» снимают с них любую ответственность за происходящее. Мол, виноваты не мы и непродуманная политика в области энергетики, виноват не мировой кризис, а коварный враг! Позиция удобная.

Чего нельзя сказать о министре иностранных дел Германии Анналене Бербок, так это того, что она симпатизирует российско-европейскому газопроводу. Напротив, она выступала активным его противником. Но в то же время в ее высказывании о сертификации оператора «Северного потока – 2» не было ничего неожиданного. Заявив, что сертификация остановлена из-за несоответствия оператора предписаниям ЕС, она всего лишь немного иными словами повторила новость о необходимости зарегистрировать немецкую «дочку» прописанной вне Евросоюза Nord Stream 2. Ведь оператор должен иметь прописку в ЕС. Только и всего. Сейчас дочернюю фирму регистрируют.

Ничего страшного в этой новости не было. Как не было и ничего значащего. Но рынок был настолько подготовлен информационной войной против российско-европейского газопровода, что отреагировал молниеносно, нервно, не раздумывая — фьючерсы на газ взлетели на ранее оставленные высоты.

Столь же стремительно фьючерсы, которые не стоит путать с ценами, пойдут вниз, как только регистрация немецкой «дочки» оператора СП-2 закончится и процедура сертификации оператора благополучно будет пройдена. Судя по всему, произойдет это в I квартале 2022 года.

Глядя на происходящее, высказался и новый канцлер Австрии Карл Нехаммер. Он заявил достаточно очевидную вещь: «Северный поток – 2» отвечает интересам не только России, но также Австрии, Германии и прочих стран ЕС.

Но его слова — исключение. Куда чаще газопровод, строительство которого укрепляет энергобезопасность Европы, ее чиновники весьма безответственно используют для решения сиюминутных политических задач. Что лишний раз подчеркивает нежелание большинства из них вникать в вопросы энергетики. А энергетика подобного к себе отношения не прощает.

И будто чтобы подчеркнуть эту мысль, прозвучала новость о грядущем обсуждении лидерами стран ЕС предложения Еврокомиссии о запрете долгосрочных контрактов на газ с 2049 года. Эта тема достойна отдельного рассмотрения. Но сейчас стоит заметить, что долгосрочные контракты — это гарантия надежности поставок. В начале 2010-х годов производители СПГ, которые до этого активно торговали газом в ЕС, с радостью уплыли на долгосрочные контракты в Азию. Видимо, европейским чиновникам всё еще мнится, что ЕС — рынок покупателя. Значит, высокие цены на энергоносители для населения и промышленности приходят на континент не в последний раз.

Автор — заместитель генерального директора Института национальной энергетики

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