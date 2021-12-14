Главную ель России доставят в Москву 16 декабря

В Подмосковье спилили главную новогоднюю ель страны. Дерево, возраст которого около 90 лет, нашли в Щёлково. Прежде чем сделать выбор, комиссия отсмотрела около 40 елок. Специалисты оценивали форму дерева, объем хвои, состояние лап и общий внешний вид, передает телеканал «Известия». Высота елки достигает 28 м, а диаметр ствола составляет 56 см.

Зеленой красавице устроили праздничные проводы. Вокруг дерева по традиции пели песни и водили хороводы. Новогоднюю ель доставят в Москву 16 декабря. Перевезут праздничное дерево на автопоезде. Управлять транспортом будет Дед Мороз.

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