Эксперты назвали самый распространенный способ взлома смартфонов

Эксперты компании Orange Cyberdefense (входит во французскую телекоммуникационную группу Orange) выяснили, что в 2021 году хакеры чаще всего осуществляли кибератаки на смартфоны при помощи программ-вымогателей.

Как отмечает «Газета.Ru» 14 декабря, более чем в трети случаев (38%) кибератак использовалось вредоносное ПО. Активность злоумышленников увеличивалась в праздничные периоды и в середине лета, пишет сайт kp.ru.

Мобильные операционные системы, такие как iOS и Android, всё чаще становятся целью для эксплойтов — программ, использующих уязвимости в операционных системах. Хакеры также используют их для кражи данных и наблюдения за пользователями.

Специалисты отмечают, что такая активность частично может быть связана с деятельностью силовиков и спецслужб из разных стран мира. Сотрудники ведомств могут привлекать коммерческие компании для получения доступа к гаджетам при расследовании уголовных дел.

В компании прогнозируют, что количество атак на мобильные устройства будет только увеличиваться. Злоумышленники в первую очередь будут пытаться получить денежные средства через приложения интернет-банка.

11 декабря руководитель проекта «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) «За права заемщиков» Евгения Лазарева предупредила россиян о новой мошеннической схеме.

Злоумышленникам стало легче завоевать доверие своих жертв, так как многие люди, получая рассылки с предупреждением о необходимости устранить проблему, срочно звонят по телефону, который указывают мошенники, желая разобраться в ситуации. В итоге жертвы сами идут на поводу у преступников.