Отношение Франции к скандалу вокруг срыва сделки о поставке подлодок Австралии можно сравнить с поведением побитой собаки. Об этом депутат Европарламента Тьерри Мариани заявил во вторник, 14 декабря, в интервью порталу Lenta.Ru.

По словам французского политика, всего через несколько недель после скандала президент страны Эммануэль Макрон тепло встречал вице-президента США Камалу Харрис в Париже, как будто полностью забыл об инциденте.

«К сожалению, Франция повела себя как собака, которую пнешь, она посидит обиженно в углу, а через пару часов снова лижет тебе руки», — сказал евродепутат.

Мариани подчеркнул, что, хотя тема трехстороннего сотрудничества США, Великобритании и Австралии (AUKUS) широко обсуждалась общественностью и СМИ, вскоре о ней забудут, как забыли о прослушке американцами французских политиков.

15 сентября появилось трехстороннее партнерство в сфере безопасности — AUKUS — путем подписания соглашения между представителями Австралии, Великобритании и США. Ради новых атомных подлодок от Вашингтона и Лондона Канберра расторгла с Парижем договор на поставку 12 ударных субмарин стоимостью $66 млрд и спровоцировала дипломатический скандал. При этом эксперты указывали, что новый альянс может быть направлен против Китая.

Во Франции раскритиковали решение Австралии. Госсекретарь страны Клеман Бон заявил, что весь Евросоюз вряд ли сможет продолжать вести переговоры с Австралией о свободной торговле после этого подрыва доверия в отношениях.

27 ноября постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Москва рассчитывает, что участники проекта AUKUS свернут проект в ближайшее время. По его словам, этот проект несет риски для международной безопасности и плохо стыкуется с обязательствами участников партнерства в сфере ядерного нераспространения, сообщает телеканал «Звезда».

Позже, 30 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что соперничество между странами нарастает, создаются союзы, которые только усугубляют мировую обстановку, и в этой связи РФ не приемлет создание США, Великобританией и Австралией альянса AUKUS.

Глава государства подчеркнул, что Россия всегда выступала за создание единой системы безопасности, которая учитывала бы интересы всех участников мирового общения.

Москва рассчитывает, что участники совместного проекта по атомным подлодкам AUKUS, в котором участвуют США, Великобритания и Австралия, свернут проект в ближайшее время. По словам постоянного представителя Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, проект несет риски для международной безопасности и плохо стыкуется с обязательствами участников партнерства в сфере ядерного нераспространения.