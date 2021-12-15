Американская активность на украинском и донбасском направлениях все больше привлекает внимание. Однако не стоит делать выводы, что позиция США по этим проблемам как-то сильно поменялась. Скорее меняются подходы в работе, и связано это с чиновниками Госдепартамента, отвечающими за соответствующее направление.

После видеоконференции президентов России и США, на которой проблемы Украины и Донбасса стали центральными, было анонсировано назначение спецпредставителей двух стран для ведения более предметных и глубоких консультаций, которые станут основой для новой дискуссии Владимира Путина и Джо Байдена в 2022 году.

Продолжением этой линии станут визиты помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в Киев, Москву и Брюссель. Уже анонсировано, что в российской столице Карен Донфрид проведет переговоры с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым и замглавы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Основными темами переговоров ожидаемо станут ситуация вокруг Украины, урегулирование конфликта в Донбассе и проблема расширения НАТО на восток.

Точно не стоит ожидать прорывов и сенсаций от новых переговоров, так как позиции сторон стратегически не поменялись, и это подтвердил диалог глав государств. Никого не должна вводить в заблуждение риторика американской стороны относительно всеобъемлющего выполнения Минских соглашений при поддержке «нормандского формата». Дело в том, что представители США воспринимают Минские соглашения как элемент давления на Россию, делая акцент на пунктах, вписывающихся в их план урегулирования конфликта, а по сути, создания новых условий для сдерживания Москвы. Ведь никто же не слышал, чтобы американская сторона говорила о первостепенной проблеме изменения Конституции Украины с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, да еще и на основе консультаций с представителями этих регионов? А этот пункт является краеугольным для всеобъемлющей реализации Минских соглашений.

Схожая ситуация и по «нормандскому формату». Разве представители Госдепартамента говорят о необходимости выполнения договоренностей, достигнутых на последнем саммите глав государств, прошедшем в декабре 2019 года? Естественно, нет, так как для них ключевым является не конкретный результат, приближающий завершение конфликта, а восстановление диалоговой площадки, на которой их союзники по НАТО будут поддерживать Украину и пытаться оказывать давление на Россию. А в контексте завершившегося политического транзита в Германии и начавшейся президентской компании во Франции, такая ситуация неизбежна.

После визита в Москву Карен Донфрид направится в Киев, основным собеседником на Украине у нее станет глава офиса президента Андрей Ермак. И есть все основания полагать, что именно там состоится жесткий и конкретный разговор, призванный безоговорочно сверять украинскую позицию по конфликту с позицией Госдепартамента.

Как мы помним, с момента госпереворота на Украине и начала конфликта в Донбассе между Штатами и Россией было несколько переговорных форматов, которые вряд ли можно признать успешными и эффективными. Во время президентства Дональда Трампа двусторонний формат переговоров по Украине и Донбассу между США и РФ фактически был заморожен, но с приходом на должность президента Джо Байдена и политиков, занимавшихся проблемами Украины при Бараке Обаме, возвращаются и прежние подходы и инструменты диалога. Не стоит забывать, что на должность заместителя государственного секретаря была назначена Виктория Нуланд, прекрасно разбирающаяся в истоках конфликта в Донбассе и ситуации на Украине. Во многом это и является проблемой, так как такие политики уже неоднократно демонстрировали свой профессионализм, направленный на сдерживание России.

Для более точного и содержательного понимания нынешних подходов и механизмов США по украинскому направлению следует вспомнить ситуацию весны 2014 года, когда главной целью работы Госдепартамента была легитимизация украинских политиков, пришедших к власти путем переворота. И надо честно сказать, что это им удалось. На встрече в Швейцарии в апреле 2014 года Россией, США, ЕС и Украиной было подписано «Женевское заявление», хотя Россия на тот момент и не признавала новую украинскую власть. В то же время на этот саммит не были допущены представители Донбасса. Как следствие, в мире произошла легитимизация только одной стороны конфликта, а именно киевского режима. Спустя месяц на Украине прошли президентские выборы, и Россия признала законным президентом Украины Петра Порошенко. Проблема легитимности киевского режима, по сути, была снята. В то же время ничего подобного не происходило с образованными донбасскими республиками.

Следует признать, что в 2014 году американская дипломатия сработала эффективно, но, помня уроки семилетней давности, нельзя допустить новых ошибок на нынешнем этапе. Тут надо отдать должное последовательной и жесткой позиции России по выполнению Минских соглашений. Только такая позиция может привести к долгосрочному и устойчивому миру в Донбассе.

Автор — директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, доцент Финансового университета при правительстве РФ

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