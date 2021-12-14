ВОЗ ожидает рост госпитализаций и смертей из-за штамма «Омикрон»

В ВОЗ ожидают роста количества госпитализаций от «Омикрона». Также специалисты дают прогноз и на увеличение числа смертей в связи с распространением этого нового варианта вируса, передает телеканал «Известия». Однако, для понимания всей клинической картины нужны еще данные. Более подробную информацию о тяжести штамма в организации ждут в ближайшие недели. Ранее в Британии умер первый пациент, заразившийся «Омикроном».

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.