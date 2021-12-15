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Народному артисту России Николаю Лебедеву исполняется 100 лет

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Народный артист России Николай Лебедев 15 декабря празднует столетний юбилей.

Артиста Театра имени Моссовета, актера-фронтовика поздравляют руководство театра и коллеги по сцене: народные артисты РФ Валентина Талызина, Евгений Стеблов, заслуженная артистка РФ Екатерина Гусева и другие. Также поздравить именинника приедет еще один народный артист и бывший коллега по театру Моссовета — Александр Домогаров.

В адрес юбиляра прозвучат поздравления от мэра Москвы Сергея Собянина и руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского.

Как сообщили в пресс-службе театра, в день рождения Лебедева наградят знаком отличия «За заслуги перед Москвой». Празднование дня рождения артиста театра и кино Лебедева состоится 15 декабря в 13:00 мск.

Лебедев родился 15 декабря 1921 года в Москве. С 1939 по 1946 год он служил в Московском театре юного зрителя. Весной 1941 года артист был призван в армию, а уже в июне, с началом Великой Отечественной войны, попал на фронт. За время войны Лебедев испытал и ужасы концлагерей. В 1950 году он окончил школу-студию МХАТ (курс Виктора Станицына) и был принят в Театр имени Моссовета, в котором занят и по сей день.

На счету актера 70 ролей в театре и более 50 в кино. В Театре имени Моссовета артист играл в спектаклях вместе с Фаиной Раневской, Любовью Орловой, Ростиславом Пляттом, Георгием Жженовым. Среди его киноработ — фильм «Вечный зов», «Экипаж», «Звезда пленительного счастья», «Евдокия» и многие-многие другие.

В 2018 году актер был удостоен звания народного артиста РФ.

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