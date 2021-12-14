Минтруд подготовил предложения по регулированию зарплат шахтеров

Минтруд РФ подготовил предложения по регулированию, передает телеканал «Известия». На данный момент не все поручения ведомства исполнены, сообщил вице-премьер Александр Новак. Речь идет о строгом соблюдении норматива «70 на 30» оклад и премиальная часть. Ранее сообщалось о возможном повышении минимальной ставки в угольной промышленности. Минимальную ставку могут повысить до МРОТ в течение декабря. Решения будут принимать с привлечением профсоюзов.

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