Meta приобрела товарный знак одноименного американского банка

Meta приобрела товарный знак одноименного банка США. Стоимость прав составила $60 млн, передает телеканал «Известия». Переговоры с банком велись еще до смены названия Facebook. О приоритетных правах на товарный знак Meta ранее заявила Meta PCs. Компания продает оборудование для геймеров и компьютеры. Фирма готова отказаться от претензий за $20 млн.

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