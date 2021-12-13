Итоги дорожных работ за 2021 год подвели в Псковской области

Около 170 км дорог отремонтировали в Пскове и Псковской области за этот год. Самыми крупными объектами стали участки трасс Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Куземкино - Краколье в Гдовском районе (более 22 км) и Шимск – Феофилова Пустынь в Стругокрасненском районе (около 12 км). В Пскове – это часть Октябрьского проспекта и Площадь Ленина с прилегающими улицами.

Исполняющий обязанности председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов отметил, что реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» находится на отметке в 90%, передает Псковская Лента Новостей. План по установке камер фото-видео-фиксации перевыполнен. В части внедрения автоматизированных пунктов весогабаритного контроля работы продолжаются на одном из трех участков – на дороге Лудони – Павы - Боровичи.

Местные жители Псковской области участвуют в реализации дорожного нацпроекта. За 2021 год в соцсети поступило более 3000 обращений. Ежегодно граждане просят отремонтировать дорогу, тротуары, пешеходные переходы, по которым они ведут своих детей в школы и детсады. Обращения поступают на официальный сайт комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона, в социальные сети, на интернет-ресурс нацпроекта.