Жители Омска пожаловались на подступающее к домам кладбище

Жители Кировского округа Омска пожаловались на Новокировское кладбище. Оно сильно разрослось, поэтому люди практически лишились чистой воды, говорится в посте в одном из городских пабликов.

По словам авторов жалобы, дирекция кладбища проводит работы по расчистке территории и сносу рекреационной полосы. Недавно стали проводить захоронения вне территории, объясняя это тем, что кладбище всё равно растет.

Как выяснилось, в нескольких метрах от новой территории погоста находится колодец и водоразборная колонка, которой местные жители активно пользуются.

ИА «Город55» со ссылкой на «Яндекс.Карты» пишет, что если кладбище расширят в сторону населенного пункта, то до жилых домов останется порядка 10 м.