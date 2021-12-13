Спортивный комплекс построят в Мытищах

В селе Марфино подмосковных Мытищ построят физкультурно-оздоровительный комплекс. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

«Подмосковье сегодня» сообщили в региональном минстрое, что комплекс разместится в двухэтажном здании площадью около 2,6 тыс. кв. м. Там будут универсальный спортивный и тренажерный залы, зал для единоборств, раздевалки, душевые, медицинские кабинеты и кафе.

На прилегающей к комплексу территории оборудуют парковку на 53 места. Там же появятся зоны отдыха и велопарковка.

Ранее сообщалось, что в Московской области к концу года планируется отремонтировать и построить дороги и тротуары к 57 образовательным учреждениям. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».