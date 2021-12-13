Умер скульптор Николай Селиванов

Известный скульптор, народный художник России Николай Селиванов скончался в возрасте 92 лет.

По словам сына художника, скульптора Василия Селиванова, его отец до самых преклонных лет работал стоя и не снижал активности, пока не заболел онкологией.

«Он трудился без перекуров, выходных, практически без отпусков — до тех пор, пока позволяло здоровье, и создал за свою жизнь очень много. Аккурат к 90-летию у него отобрали мастерскую, и это его сильно подкосило», — поделился с «Известиями» Василий Селиванов.

Также он сообщил, что прощание состоится в знаковом месте — в церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове, где были захоронены герои Куликовской битвы.

Николай Селиванов наиболее известен по скульптурным изображениям Сергея Есенина и его окружения, а также по изваяниям создателей атомного флота. Скульптор окончил Суриковский институт, мастерскую Матвея Манизера.

В середине 1960-х годов Селиванов был избран в правление Союза художников, а через некоторое время — председателем секции скульпторов Московского областного союза художников.

В 2018 году Ассоциация документального кино Союза кинематографистов России представила документальный фильм о Николае и Василии Селивановых, который снял воронежский режиссер Владимир Паршиков — «Селивановы. Мы дома».