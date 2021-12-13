Врач перечислила лучшие продукты для щитовидной железы

Врач-диетолог Ирина Рыль назвала продукты, полезные для пополнения организма йодом.

Рыль в беседе с «РИА Новости» в понедельник, 13 декабря, заявила, что йод необходим для нормального функционирования щитовидной железы. Получить его можно, потребляя морскую капусту, морепродукты, морскую рыбу, фейхоа, хурму, грецкие орехи.

Диетолог отметила, что для нормальной выработки гормонов организму необходим тирозин, пишет «Москва 24». Эта аминокислота содержится в авокадо, киви, инжире, абрикосах, бананах. Также для выработки гормонов Т3 и Т4 необходим селен. Получить его можно из бразильского ореха, отмечает телеканал «Звезда».

7 декабря нутрициолог Ольга Ковиненко назвала полезный для щитовидной железы продукт. По ее словам, полезным продуктом для профилактики заболеваний щитовидной железы и улучшения работы мозга является морская капуста, в ней содержится высокое количество органического йода. Она также богата железом, магнием, цинком, хромом, жирными кислотами, антиоксидантами, витаминами, в том числе А и группы В, С, Е, D, K.