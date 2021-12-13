Сугробы в Москве за ближайшие сутки вырастут на 60%

Москвичей предупредили о сильном снегопаде. За сутки высота сугробов в столице может вырасти на 60%. Синоптики отмечают, что столь сильные снегопады в середине декабря бывают раз в 10 лет. Осадки продлятся с девяти вечера понедельника до 9 утра вторника, передает телеканал «Известия». Ранее в столице продлили «желтый» уровень опасности из-за гололедицы. Предупреждение действует до конца вторника. Водителей просят быть максимально внимательными и соблюдать дистанцию. Во вторник видимость может ухудшиться из-за тумана.

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