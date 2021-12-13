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Российские банки выдали рекордное число кредитных карт третий месяц подряд

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В России банки выдают рекордное число кредитных карт третий месяц подряд. За ноябрь оформлено 1,8 млн кредитных карт, что на 3% больше, чем за октябрь 2021 года, а также на 68% больше, чем за ноябрь прошлого года. Эта информация следует из данных Объединенного кредитного бюро («Кредистории»), которые поступили в редакцию «Известий» в понедельник, 13 декабря.

Показали на карты: рынок кредиток достиг рекордных 1,78 трлн
Почему показатель резко увеличился в 2021 году и продолжится ли рост

ОКБ располагает информацией примерно о 97% банковских заемщиках.

Прошлый рекорд зафиксировали в октябре, когда банки выдали населению 1,75 млн кредиток, а предыдущий — в сентябре — 1,56 млн карт.

Среди 30 регионов, в которых население взяло в ноябре больше всего кредитных карт, самый большой рост выдач в годовом выражении по отношению к ноябрю 2020 года произошел в Иркутской области — на 79%, Ставропольском крае — на 84% и Пермском крае — на 91%. Наименьший — в Тюменской (на 48%) и Новосибирской областях (на 46%) и Санкт-Петербурге (на 42%). В Москве рост выдач кредиток был чуть ниже среднего по стране — на 62%.

Генеральный директор «Кредисторий» Артур Александрович отметил, что рост выдач связан с высоким потребительским спросом, растущими инфляционными ожиданиями и «относительно низкими процентными ставками». Он не исключил, что количественный рост выдач карт «не достиг своего предела», а новый рекорд будет побит по итогам декабря.

В августе в «Тинькофф», подготовившем исследование на основе данных Банка России, сообщили, что с начала 2021 года по конец второго квартала портфель кредиток увеличился на 161 млрд, или почти на 10%, достигнув рекордных 1,78 трлн рублей. При этом за весь прошлый год на фоне пандемии объем почти не менялся.

Отмечалось, что всего 30 банков занимают 99,7% этого рынка, но происходит перераспределение портфелей. Вместе с повышением концентрации рынка доля Сбербанка во втором квартале снизилась на 1,3 п.п., а совокупный процент «Тинькофф», Альфа-банка и Совкомбанка вырос на 1,4 п.п.

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