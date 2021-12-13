Новый этап программы туристического кешбэка стартует 18 января

В России запустят новый этап программы туристического кешбэка. Приобрести выгодные туры можно с 18 января до 12 апреля 2022 года. Путевку нужно оплатить картой «Мир», сообщает телеканал «Известия». Путешественникам вернут до 20% стоимости. Сумма возврата не может превышать 20 тыс. рублей. В проекте участвуют все регионы страны. Отправиться в путешествие можно до 30 апреля.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.