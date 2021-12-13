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В МИЦ «Известия» подведут итоги конкурса «Безопасное колесо — 2021»

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14 декабря в 14:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» подведут итоги юбилейного Всероссийского конкурса «Безопасное колесо – 2021» и представят победителей.

В пресс-конференции примут участие:

  • Юлия Костыряченко, заместитель директора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России
  • Владимир Кузин, заместитель начальника ГУОБДД МВД России; генерал-майор полиции
  • Вера Вьюнова, главный судья конкурса, руководитель Центра дополнительного образования «Юный автомобилист».

Всероссийский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2021» для учащихся в возрасте 10–12 лет проводится Минпросвещения России и ГУОБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Его цель — сформировать у детей и подростков навыки безопасного поведения на дороге, повысить их знания и компетенции в сфере правил дорожного движения и оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.

Аккредитация возможна только онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту Ф.И.О., название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp. Трансляция будет доступна на сайте iz.ru

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805

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