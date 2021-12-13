Привитые «Спутником V» смогут получить сертификат в Израиле

Привитые «Спутником V» путешественники смогут получить зеленый сертификат в Израиле. Для этого туристы должны будут сдать тест на антитела к коронавирусу. Проходить исследование нужно будет перед поездкой в России, сообщает телеканал «Известия». Список лабораторий утвердит правительство Израиля. Туристы получат зеленый сертификат по электронной почте.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.