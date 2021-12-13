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В Москве пройдет второй всероссийский патриотический фестиваль «Покровский собор»

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19 декабря 2021 года в Гостином Дворе состоится самое ожидаемое музыкальное событие страны — второй всероссийский патриотический фестиваль авторской песни «Покровский собор», который соберет более 5 тыс. гостей и зрителей со всех уголков России.

«Покровский собор» — это самый крупный на сегодняшний день фестиваль авторской песни, проходящий в концертном зале. В течение трех месяцев жюри конкурса, в состав которого войдут известнейшие авторы, поэты и исполнители, возглавляемое Александром Мирзаяном, будет выбирать самых талантливых и ярких конкурсантов для участия во втором туре и итоговом гала-концерте, кульминацией которого станет битва за Гран-при фестиваля в стенах московского Гостиного Двора вечером 19 декабря. Восемь финалистов, и всего два победителя, которым на будущий год самим предстоит войти в жюри фестиваля.

Этот принцип заложен учредителем фестиваля — общественным деятелем и предпринимателем Михаилом Хубутия: «Идея преемственности — одна из самых важных, поэтому фестиваль объединит под крышей Гостиного Двора и поколения, чья молодость пришлась на 1960-е, 1970-е, 1980-е годы, и молодежь сегодняшнюю. Мне кажется, что только на первый взгляд отцы и дети не слышат друг друга. Фестиваль покажет, что между ними гораздо больше общего».

Именно поэтому возрастного ценза на фестивале не будет. Зрителям предстоит услышать как и заслуженных мастеров, так и еще не известных широкой аудитории самородков из разных уголков необъятной России.

Все участники битвы за Гран-при фестиваля получат денежные призы: первое место — 350 000 рублей, второе место — 250 000, третье место 150 000, участники финала по 50 000 рублей, а также многочисленные призы и подарки от партнеров мероприятия.

На фестиваль приглашены ведущие российские и зарубежные деятели искусства, заслуженные и народные артисты, политические и общественные деятели, среди которых — чрезвычайный и уполномоченный посол Словении в России Бранко Раковец, посол Черногории в России Милорад Шчепанович, посол Боснии и Герцеговины в России Желько Самарджия, посол Хорватии в РФ Томислав Цар, председатель комиссии по культуре, депутат, народный артист Евгений Герасимов, генеральный директор Мьюзик Бокс Наталья Палинова, Стас Намин и группа «Цветы», продюсер Елена Кипер, актер Александр Домогаров, певец Андрей Алексин, Костя Дзю, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова, певец Ив Набиев и группа «МенХаузен», группа GармоньDrive, актер Михаил Богдасаров и многие другие.

Гостей ждет насыщенная программа: музыкальная битва участников за главные награды фестиваля, гала-концерт с участием известных музыкальных коллективов, выставки и презентации, розыгрыши подарков, новогодняя Покровская ярмарка, стенд балканской культуры и многое другое.

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