Миздрав России подготовил проект приказа, расширяющий программу диспансеризации и профилактических медосмотров для детей, перенесших коронавирусную инфекцию в тяжелой форме. Считаю, пройти углубленное обследование таким детям совершенно необходимо. Однако желательно оно для всех переболевших детей. Постковидный синдром возникает и при легком течении инфекции. Данные показывают, что он может затрагивать 17–20% переболевших детей.

Дело в том, что коронавирусная инфекция — заболевание полиорганное, то есть оно поражает многие органы и ткани. Прежде всего — сердечно-сосудистую систему. По этой причине ведомство рекомендует переболевшим COVID-19 несовершеннолетним пройти осмотр у кардиолога, провести пульсоксиметрию, а после при необходимости сделать дополнительные исследования.

Эта мера, на мой взгляд, совершенно оправдана. После перенесенного мультисистемного воспалительного синдрома осмотр у кардиолога обязателен из-за риска возникновения различных изменений ритма сердца. Кроме того, инфекция может вызывать слабость сосудов и появление аневризм.

Коронавирус нарушает гормональный профиль, из-за чего возникают перепады давления. Минздрав предлагает измерять артериальное давление перенесшим тяжелый COVID-19 детям с трехлетнего возраста. Учтите, что правильно измерить давление в домашних условиях у малышей не всегда получается — нужно использовать специальную манжетку, которую следует покупать отдельно и выбирать размер в зависимости от возраста. Нормальное артериальное давление для детей от двух до четырех лет: систолическое — 100–113 мм ртутного столба, диастолическое — 60–75, а для возраста от восьми до десяти — 100–123 на 60–80.

Проект Минздрава предполагает, что тяжело переболевшие дети будут проходить осмотр у уролога-андролога и гинеколога с более раннего возраста: с 13 лет, а не с 14, как рекомендовано сейчас. У большинства детей пубертатный период начинается в 12 лет. Как повлияет коронавирус на репродуктивную функцию, пока неизвестно — прошло еще мало времени для достоверных выводов. Но уже доказано, что у взрослых вирус размножается в репродуктивных органах, поэтому стоит перестраховываться и наблюдать за половым здоровьем подростков с более раннего возраста.

Мультисистемный воспалительный синдром у тяжело переболевших детей также проявляется в нарушении иммунологической памяти и иммунитета, в снижении адаптации организма к инфекционным процессам в будущем. Происходит сбой работы желудочно-кишечного тракта, снижается толерантность к физическим нагрузкам, появляется кислородная недостаточность.

Нужно обращать внимание на работу внутренних эндокринных органов и следить за ней в динамике. Через полгода после перенесенной инфекции необходимо сделать УЗИ брюшной полости, почек, щитовидной железы, девочкам — УЗИ малого таза, сделать анализы крови и мочи, чтобы исключить нарушения функции почек, проверить иммунный статус и количество тромбоцитов, на которые тоже действует коронавирусная инфекция.

После перенесенного заболевания могут появляться синяки, а это очень тревожный симптом, поэтому необходимо внимательно следить за состоянием кожных покровов и сразу же обращаться к врачу. Нередко у переболевших появляется разнообразная сыпь, значительно «садится» кишечник, поэтому на фоне коронавируса и после него, на мой взгляд, не помешают препараты, которые содержат различные бактерии, так называемые пробиотики.

Ребенку обязательно нужно пройти осмотр у невропатолога, если нарушается сон. Вообще, коронавирус воздействует на нервную систему, поэтому у детей очень сильно страдают память, настроение, нарушаются когнитивные функции. В некоторых случаях рекомендовано даже пройти осмотр у психолога и психиатра, потому что, к сожалению, по международным данным, после коронавирусной инфекции у детей и подростков в разы повысилось количество суицидальных попыток и различных апатий. Часто дети чувствуют боль в мышцах и суставах — к этому не стоит пренебрежительно относиться. Наконец, обязателен визит к окулисту-офтальмологу, так как, напомню, это болезнь полиорганная. В зависимости от жалоб ребенка ему потребуется дальнейшее наблюдение у узкого специалиста.

О том, какие специфические симптомы вызывает новый штамм «Омикрон», говорить пока рано. Тем не менее уже однозначно можно сказать, что эта линия коронавирусной инфекции часто поражает детей.

Автор — врач-педиатр, инфекционист, кандидат медицинских наук

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