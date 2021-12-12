Прямой эфир
Общество
Скончался олимпийский чемпион по фехтованию Юрий Шаров
Мир
Зеленский потребовал уволить замминистра МВД за скандал на границе с Донбассом
Спорт
Мужская сборная России по биатлону стала третьей в эстафете на этапе КМ
Общество
Суд арестовал экс-председателя думы Чукотки Маслова
Мир
Жители Новой Каледонии отклонили идею независимости от Франции
Общество
Мужчина открыл стрельбу в кафе и напал на правоохранителей под Тулой
Спорт
«Зенит» сыграл вничью с «Динамо» и ушел лидером РПЛ на зимний перерыв
Общество
Журналист заявил о переборе с мужественностью в российских барбершопах
Спорт
Боксер Ломаченко не взял на ринг флаг Украины после победы над Комми
Мир
Путин заявил о сохранении паритета с США по ядерным зарядам

Путин объяснил досрочное погашение внешних долгов России в 2000-х годах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия досрочно погасила внешние долги, образовавшиеся в 1990-е годы, потому что данное решение укрепляло суверенитет страны и позволяло ей сэкономить на процентах, а также улучшить свой кредитный рейтинг. Об этом 12 декабря рассказал президент РФ Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история» на телеканале «Россия-1».

«Начиная с 2000 года, мы постепенно начали выправлять ситуацию в экономике. И тогда возникла ситуация, когда мы не только смогли погасить все наши кредитные обязательства, но и начали создавать так называемые резервные фонды», — сказал глава государства.

Признание — золото: к чему Владимир Путин призвал коллег по G20
На саммите президент РФ говорил о признании сертификатов, Сергей Лавров встретился с коллегой из Китая, а премьер Италии сетовал на несправедливость

В итоге, по словам Путина, к 2005-2006 годам Россия накопила уже порядка 500 млрд рублей, то есть примерно 20 млрд долларов по действовавшему курсу.

«Это уже были солидные средства, а для нас выгодно было досрочно погасить долги, поскольку мы смогли сэкономить на процентах. Если бы мы гасили их в соответствии с планом погашения, то пришлось бы в качестве процентов заплатить еще 14 млрд долларов. А в результате мы их просто сэкономили и не потратили», — пояснил российский лидер.

Он также отметил, что именно экономия на процентах по кредитам явилась первой причиной досрочного погашения внешних займов.

«Когда страна выплачивает долги и слезает с этой кредитной иглы, повышается ее суверенитет. Плюс способность государства обслуживать свои долги отражается на его кредитных рейтингах, которые, в свою очередь, дают возможность заимствовать средства уже на гораздо более выгодных условиях», — добавил президент.

Таким образом, в основу решения о погашении Россией долгов раньше намеченного срока легла совокупность всех этих аргументов, заключил Путин.

Ранее в воскресенье Путин заявил, что в европейских странах были убеждены в распаде России в 1990-е годы. Президент РФ также подчеркнул, что «видел такие карты», спроектированные в Европе, на которых Россия была разделена на несколько самостоятельных государств.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021