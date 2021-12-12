Путин объяснил досрочное погашение внешних долгов России в 2000-х годах

Россия досрочно погасила внешние долги, образовавшиеся в 1990-е годы, потому что данное решение укрепляло суверенитет страны и позволяло ей сэкономить на процентах, а также улучшить свой кредитный рейтинг. Об этом 12 декабря рассказал президент РФ Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история» на телеканале «Россия-1».

«Начиная с 2000 года, мы постепенно начали выправлять ситуацию в экономике. И тогда возникла ситуация, когда мы не только смогли погасить все наши кредитные обязательства, но и начали создавать так называемые резервные фонды», — сказал глава государства.

В итоге, по словам Путина, к 2005-2006 годам Россия накопила уже порядка 500 млрд рублей, то есть примерно 20 млрд долларов по действовавшему курсу.

«Это уже были солидные средства, а для нас выгодно было досрочно погасить долги, поскольку мы смогли сэкономить на процентах. Если бы мы гасили их в соответствии с планом погашения, то пришлось бы в качестве процентов заплатить еще 14 млрд долларов. А в результате мы их просто сэкономили и не потратили», — пояснил российский лидер.

Он также отметил, что именно экономия на процентах по кредитам явилась первой причиной досрочного погашения внешних займов.

«Когда страна выплачивает долги и слезает с этой кредитной иглы, повышается ее суверенитет. Плюс способность государства обслуживать свои долги отражается на его кредитных рейтингах, которые, в свою очередь, дают возможность заимствовать средства уже на гораздо более выгодных условиях», — добавил президент.

Таким образом, в основу решения о погашении Россией долгов раньше намеченного срока легла совокупность всех этих аргументов, заключил Путин.

Ранее в воскресенье Путин заявил, что в европейских странах были убеждены в распаде России в 1990-е годы. Президент РФ также подчеркнул, что «видел такие карты», спроектированные в Европе, на которых Россия была разделена на несколько самостоятельных государств.