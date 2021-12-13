Минтруд США 10 декабря опубликовал ожидаемые финансовым сообществом данные по инфляции в ноябре. Индекс потребительских цен в Америке вырос на 0,8% к октябрю и на 6,8% год к году. Это самый высокий показатель с 1982 года, который напомнил современникам об эпохе Пола Волкера — ныне покойного бывшего главы ФРС, победившего высокую инфляцию после ближневосточного нефтяного кризиса 1970-х годов.

Инфляционная статистика публикуется ежемесячно. Ранее детальное изучение цифр позволяло утверждать, что факторы, которые формируют рост индекса потребительских цен, носят временный характер, поскольку обусловлены эффектом пандемии. Это, к примеру, рост цен на авиабилеты или подержанные автомобили, а также стоимость бензина на заправках. Однако ситуация изменилась в октябре: отчет за этот месяц показал, что дорожает широкая линейка товаров и услуг. В том числе существенно повысилась оплата жилья, которая в США занимает почти треть потребительской корзины.

После октябрьского отчета председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что Центробанк США больше не считает, что высокая инфляция обусловлена временными факторами. Также Пауэлл анонсировал рассмотрение на заседании комитета по открытым рынкам (FOMC) в декабре обсуждение более ускоренных темпов сворачивания программы покупки активов, которую до октябрьского инфляционного отчета планировалось завершить в середине 2022 года.

Ноябрьский отчет схож с предыдущим релизом. В последнем месяце осени дорожало большинство категорий. Бензин, оплата жилья, продукты питания и автомобили внесли наиболее существенный вклад в рост индекса потребительских цен относительно октября.

Так, продукты питания в ноябре подорожали более чем на 6% год к году. Говядина прибавила в цене почти 14%, свинина — 17%, курица и рыба — приблизительно 8%. В то же время стоимость бензина за год подскочила на 58%, только за ноябрь она выросла на 6%. Подержанные авто подорожали на 31%. Одежда и бытовая техника прибавили по 5%. Почти на 12% стали дороже мебель и постельные принадлежности.

Оплата жилья, которая, как было сказано выше, является очень важным структурным компонентом индекса потребительских цен, выросла в ноябре к октябрю на 0,5%. В базисе год к году наблюдалось увеличение на 3,8% — это максимум с 2007 года.

Как известно, предпочтительным для ФРС показателем инфляции является не индекс потребительских цен (CPI), а индекс цен на личные потребительские расходы (PCE). Ноябрьский индекс потребительских цен в пересчете на инфляцию PCE предполагает рост показателя на 5,4%. А это означает, что инфляция по итогам последней квартальной четверти 2021 года будет значительно выше медианной оценки FOMC, которая по итогам сентябрьских прогнозов составила 4,2%. Новые прогнозы чиновников Федрезерва, также известные как dot plots (точки ФРС), опубликуют 15 декабря, и, вероятно, они будут заметно пересмотрены.

Сентябрьские dot plots предполагали, что в 2021 году ставка по федеральным фондам до декабря 2022 года будет повышена только один раз. Далее процесс увеличения ставок будет происходить плавно: ключевая может быть повышена до 1% в 2023 году и до 1,8% в 2024-м, указано в документе. Обновленные в декабре dot plots могут уже отражать два повышения ставки в 2022-м и по три в 2023-м и 2024-м.

Но факт остается фактом: инфляция уже вызывает озабоченность, особенно в категории оплаты жилья. Проблема в том, что за исключением развала экономики финансовые власти США мало что могут сделать, чтобы предотвратить увеличение арендной платы. В любом случае, учитывая риски коронавируса, а также тот факт, что повышение ставок ФРС в любом случае не решит проблему узких мест в цепочках поставок, я считаю, что Центробанк США будет максимально стараться сохранять гибкость.

Автор — начальник отдела глобальных исследований компании «Открытие Инвестиции»

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