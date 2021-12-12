Скончался олимпийский чемпион по фехтованию Юрий Шаров

В возрасте 82 лет ушел из жизни олимпийский чемпион по фехтованию, заслуженный мастер спорта СССР Юрий Шаров. Об этом в воскресенье, 12 декабря, сообщила Федерация фехтования России на своем сайте.

«Выражаем искренние соболезнования родным, друзьям, коллегам и ученикам Юрия Дмитриевича. Светлая память останется о нем у всех, кто его знал», — говорится в сообщении.

Причины смерти не называются. Время и место похорон также пока не уточнены.

Шаров — четырехкратный чемпион мира (1963, 1965, 1966, 1969), серебряный (1967) и бронзовый (1971) призер чемпионатов мира в составе команды, а также обладатель командного кубка Европы 1969 и 1970 годов, отметили в пресс-службе федерации.

Окончив спортивную карьеру, Шаров преподавал в Саратовском педагогическом институте, являлся тренером российской сборной.