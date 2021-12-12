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Умерла автор романа «Интервью с вампиром» Энн Райс

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Автор книги «Интервью с вампиром» американская писательница Энн Райс скончалась в возрасте 80 лет. Об этом сообщил в воскресенье, 12 декабря, ее сын Кристофер.

«Сегодня вечером моя мать, Энн Райс, скончалась из-за осложнений, вызванных инсультом», — написал Кристофер в Twitter.

В обращении, опубликованном на странице писательницы в Facebook, указано, что похоронят Райс в родном Новом Орлеане (США), церемония прощания пройдет в узком кругу.

Энн Райс родилась 4 декабря 1941 года. Свой знаменитый роман «Интервью с вампиром» писательница опубликовала в 1976-м, позже книга стала первой из серии «Вампирской хроники». Роман экранизировали в 1994 году, главные роли в фильме исполнили Том Круз, Брэд Питт и Кирстен Данст.

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