Батарея комплексов ПВО «Панцирь-С1М» поступит в Сербию в скором времени

Сербия получит новейшее вооружение из России, передает телеканал «Известия». Батарея российского модернизированного комплекса ПВО «Панцирь-С1М» прибывает в Сербию в скором времени, сообщил в эфире канала Tv Pink президент Сербии Александар Вучич. С 2018 года РФ передала Сербии четыре вертолета Ми-35М, шесть истребителей МиГ-29, 30 танков Т-72МС и 30 бронетранспортеров БРДМ-2МС. Москва и Белград продолжают укреплять военное сотрудничество. В 2019 году Россия и Сербия провели 96 совместных учений.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.