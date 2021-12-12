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Марш Санта-Клаусов SantaCon прошел в Нью-Йорке

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Марш Санта-Клаусов SantaCon прошел в Нью-Йорке, передает телеканал «Известия».

По традиции рождественские костюмы надели сотни людей. Ряженые объединились в компании и отправились по барам. У некоторых питейных заведений
даже образовались очереди. В фестивале участвует более 35 баров. Организаторы SantaCon просят небольшое пожертвование. Всего за $14 можно попасть
на все мероприятия праздника.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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