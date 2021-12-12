Космонавты с МКС поздравили россиян с Днем конституции

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Петр Дубров, которые сейчас находятся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили соотечественников с Днем конституции. Видеообращение размещено 12 декабря на сайте Роскосмоса.

«Этот день больше, чем просто официальный праздник. Это памятная дата, когда был принят, пожалуй, главный документ, посвященный каждому россиянину», — подчеркнул Шкаплеров.

По словам Петра Дуброва, благодаря конституции россияне имеют права и свободы, а также «возможность жить в мире и справедливости».

«Благодаря этому главному российскому документу мы можем получать образование, трудиться, жить в мире и справедливости, иметь частную собственность, защищать собственные права», — отметил космонавт.

Конституция РФ была принята всенародным голосованием в 1993 году. Спустя год 12 декабря объявили государственным праздником.