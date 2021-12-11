Очередная партия школьных автобусов поступила в Удмуртию

В Удмуртию поступила очередная партия новых школьных автобусов. Документы на технику передали образовательным учреждениям 7 декабря, сообщает пресс-служба республиканского минобразования.

Технику распределили между учреждениями Воткинского, Глазовского, Сарапульского, Алнашского, Граховского, Красногорского, Можгинского, Селтинского, Увинского, Юкаменского, Вавожского, Каракулинского, Кезского, Кизнерского, Камбарского, Якшур-Бодьинского и Киясовского районов. В общей сложности школы получили 36 автобусов марки «ГАЗ».

Все машины произведены в 2021 году и оснащены тахографом, навигационным оборудованием, устройством ГЛОНАСС, проблесковыми маячками, пишет ИА «Сусанин».

Ежедневно в республике автобусы доставляют до мест учебы 11 тыс. школьников. Всего на территории региона создано 600 маршрутов, их состояние проверяется два раза в год спецкомиссией.

7 декабря губернатор Красноярского края Александр Усс передал 125 новых школьных автобусов 40 муниципальным образованиям. Краевой центр получил шесть автобусов марки «ПАЗ».