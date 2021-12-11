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Около 4 млн рублей выделили на проект восстановления моста в Салде

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В городе Верхняя Салда (Свердловская область) намерены восстановить мост, который снесло паводком в июле этого года. На разработку проекта выделили 3,8 млн рублей.

Как сообщает ТагилСити.ру, подрядчиком выбрано ООО «Научно-исследовательская лаборатория транспортных сооружений и мостов». В течение года специалисты компании должны разработать проект реконструкции моста и получить положительное заключение госэкспертизы.

Стоимость контракта с исполнителем составила 3,8 млн рублей. На конкурс также была подана заявка от компании, предложившей 2,93 млн за свои услуги. Однако выбор был сделан в пользу «НИЛ Трансмост», так как она подала заявку на одну минуту раньше.

Сильный ливень обрушился на Верхнюю и Нижнюю Салду, а также Горноуральский горокруг 4 июля. Пострадали десятки домов и участков, дороги и сельхозугодья, мосты и гидротехнические сооружения. На территории был введен режим ЧС.

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