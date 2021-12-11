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В Италии разгорелся скандал из-за слов епископа о Санта-Клаусе

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Сандал разразился в Италии после того, как католический епископ Антонио Стальяно рассказал детям, что Санта-Клауса не существует, а костюм красного цвета создала компания Coca-Cola ради рекламных целей. Об этом сообщило на своем сайте неаполитанское издание Сorriere del mezzogiorno.

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Речь о Санта-Клаусе епископ произнес в базилике Сальваторе в Ното. Ей он завершил мероприятие фестиваля «Эфемерных искусств», который собрал сотни учащихся всех возрастов.

Кульминацией мероприятия стал выезд на сцену Санта-Клауса верхом на коне. Как отмечает издание, в ходе выступления Стальяно сосредоточился на очень ценной для детей теме — приближающихся рождественских каникул.

«Я сказал, что Санта-Клаус не историческая личность, как Святой Николай, с которого был создан вымышленный персонаж», — отметил Стальяно.

По словам епископа, дети в преддверии Рождества должны проникнуться чувством взаимопомощи самым бедным детям и дарить им подарки. Как заключил Стальяно, дети и так знают, что в костюме Санта-Клауса к ним приходит отец или дядя.

«Так что никаких разбитых мечтаний», — подчеркнул он.

После проповеди общественность обвинила священнослужителя в разрушении семейных традиций, а епархии Ното, к которой принадлежит Стальяно, пришлось извиниться.

Весной этого года охотник из американского штата Луизиана нашел в лесу записку для Санта-Клауса от четырехлетней девочки и решил исполнить ее желания. Через соцсети мужчина разыскал ее маму и сообщил о своей находке. По его словам, женщина обрадовалась этой новости, и они договорились, что мужчина станет запоздалым Сантой для ее детей.

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