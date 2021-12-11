Умерла актриса Наталия Филиппова

Актриса Наталия Филиппова скончалась в возрасте 78 лет. Об этом сообщила в субботу, 11 декабря, пресс-служба Московского драматического театра «Бенефис».

«Ушел из жизни замечательный, светлый человек, заслуженно пользовавшийся любовью и уважением коллектива театра. Память о Наталии Николаевне навсегда останется в наших сердцах», — говорится в заявлении.

В пресс-службе уточнили, что актриса ушла из жизни 8 декабря.

Наталия Филиппова родилась 17 февраля 1943 года. Она окончила Высшее театральное училище им. Щепкина, после чего начала работать в Театре на Покровке и Московском театре комедии.

Актриса известна своими ролями в постановках Театра им. Маяковского. Более 20 лет она также играла в «Бенефисе». Кроме того, Филиппова исполнила роль врача в картине российского режиссера Бориса Галкина «Помнишь запах сирени…» (1992 год).