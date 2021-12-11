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Задержан обливший кислотой молодую пару в Петербурге мужчина

В Петербурге задержали мужчину, облившего из ревности кислотой пару
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Сотрудники полиции задержали мужчину, который облил кислотой свою бывшую девушку и ее молодого человека на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел накануне около 18:30 часов у дома 86. Пострадали 16-летняя девушка и 18-летний молодой человек. С химическими ожогами обоих госпитализировали. Отмечается, что состояние девушки оценивается как тяжелое, а юноши — как удовлетворительное.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий у дома 4 по Московскому проспекту полицейские задержали 24-летнего подозреваемого. По предварительной версии, причиной такого поступка стала ревность», — сказано в сообщении.

Мужчина доставлен в территориальный отдел полиции.

Как уточняет РЕН ТВ, задержан 24-летний Даниил Кот. В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

В июне священник в Греции облил кислотой митрополитов во время церковного суда. Пострадавших священнослужителей, а также полицейского, который пытался их защитить, госпитализировали, их жизни ничего не угрожало.

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