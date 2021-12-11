Более 600 тыс. жителей Москвы оформили единый читательский билет

Порядка 609 тыс. москвичей оформили единый читательский билет (ЕЧБ), который позволяет брать книги во всех библиотеках, подведомственных столичному департаменту культуры.

При этом регистрироваться в каждой из них отдельно не надо. Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, сегодня общий фонд московских читален насчитывает более 14 млн изданий, включая художественную, научную литературу, газеты и журналы.

«Пользоваться возможностями всех библиотек Москвы в максимально удобном формате позволяет единый читательский билет. Его уже оформили 609 тыс. человек. Только с начала этого года по нему выдано 7,6 млн изданий», — приводятся ее слова на портале mos.ru.

Единый читательский билет предоставляется бесплатно и на неограниченное время. Он представляет собой пластиковую карту со штрихкодом и уникальным 13-значным номером. При считывании штрихкода библиотекарь видит информацию о пользователе и книгах, которые числятся за ним.

Получить читательский билет можно в любой городской библиотеке в день обращения. Для этого необходимо предъявить паспорт.

В департаменте информационных технологий Москвы напомнили, что жители столицы, оформившие единый читательский билет, могут использовать и его электронную версию, показав штрихкод на экране гаджета. Это позволяет не носить с собой саму карту. Электронные билеты принимают в любой из 440 городских библиотек.

Получить электронную версию ЕЧБ можно на портале mos.ru. Для этого нужно ввести номер билета в разделе «Мои документы» в личном кабинете или кабинете читателя в сервисе «Библиотеки Москвы». Штрихкод с номером станет доступен после автоматической проверки.

В апреле этого года у москвичей появилась возможность бронировать библиотечные книги онлайн на mos.ru. Для этого разработали сервис «Библиотеки Москвы». Он подключен к единой автоматизированной библиотечной информационной системе и объединяет книжные фонды всех городских библиотек. Благодаря ресурсу читатели могут узнать о наличии нужных им изданий и забронировать их онлайн либо продлить срок хранения книг, не посещая при этом библиотеку.

Сервис также рекомендует книжные новинки и предлагает тематические подборки на главной странице. Понравившиеся издания можно добавить в раздел «Избранное», а позднее их забронировать.

Кроме того, недавно сервис дополнили интерактивной картой. Она поможет найти ближайшую читальню и посмотреть каталог книг. Благодаря сервису теперь можно продлить срок хранения книг на 30 дней.

Самая читающая аудитория, по данным онлайн-сервиса «Библиотеки Москвы», — люди в возрасте от 35 до 44 лет.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.