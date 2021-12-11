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Более 600 тыс. жителей Москвы оформили единый читательский билет

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Порядка 609 тыс. москвичей оформили единый читательский билет (ЕЧБ), который позволяет брать книги во всех библиотеках, подведомственных столичному департаменту культуры.
При этом регистрироваться в каждой из них отдельно не надо. Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, сегодня общий фонд московских читален насчитывает более 14 млн изданий, включая художественную, научную литературу, газеты и журналы.

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«Пользоваться возможностями всех библиотек Москвы в максимально удобном формате позволяет единый читательский билет. Его уже оформили 609 тыс. человек. Только с начала этого года по нему выдано 7,6 млн изданий», — приводятся ее слова на портале mos.ru.

Единый читательский билет предоставляется бесплатно и на неограниченное время. Он представляет собой пластиковую карту со штрихкодом и уникальным 13-значным номером. При считывании штрихкода библиотекарь видит информацию о пользователе и книгах, которые числятся за ним.
Получить читательский билет можно в любой городской библиотеке в день обращения. Для этого необходимо предъявить паспорт.

В департаменте информационных технологий Москвы напомнили, что жители столицы, оформившие единый читательский билет, могут использовать и его электронную версию, показав штрихкод на экране гаджета. Это позволяет не носить с собой саму карту. Электронные билеты принимают в любой из 440 городских библиотек.

Получить электронную версию ЕЧБ можно на портале mos.ru. Для этого нужно ввести номер билета в разделе «Мои документы» в личном кабинете или кабинете читателя в сервисе «Библиотеки Москвы». Штрихкод с номером станет доступен после автоматической проверки.

В апреле этого года у москвичей появилась возможность бронировать библиотечные книги онлайн на mos.ru. Для этого разработали сервис «Библиотеки Москвы». Он подключен к единой автоматизированной библиотечной информационной системе и объединяет книжные фонды всех городских библиотек. Благодаря ресурсу читатели могут узнать о наличии нужных им изданий и забронировать их онлайн либо продлить срок хранения книг, не посещая при этом библиотеку.
Сервис также рекомендует книжные новинки и предлагает тематические подборки на главной странице. Понравившиеся издания можно добавить в раздел «Избранное», а позднее их забронировать.
Кроме того, недавно сервис дополнили интерактивной картой. Она поможет найти ближайшую читальню и посмотреть каталог книг. Благодаря сервису теперь можно продлить срок хранения книг на 30 дней.

Самая читающая аудитория, по данным онлайн-сервиса «Библиотеки Москвы», — люди в возрасте от 35 до 44 лет.
В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.

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