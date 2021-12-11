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США отложили отправку дополнительной военной помощи Киеву на $200 млн

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США передумали отправлять военную помощь Украине. $200 млн должны были поступить в Киев в ближайшее время. Отправка оружия и техники задержана по ряду причин. Не исключено, что США ждет деэскалации отношений между Россией и Украиной. Ведь Киев обвиняет Москву в попытке вторжения на его территорию. В МИД заявления об агрессии РФ называют смешными и опасными. Отправка может быть отложена из-за разговора Путина с Байденом, передает телеканал «Известия». Двухчасовое общение состоялось 8 декабря.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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