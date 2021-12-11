«Спутник V» остается самой популярной вакциной от COVID–19 в Венесуэле

В Венесуэле «Спутник V» остается самой популярной вакциной от коронавируса, сообщил посол России в Боливарианской Республике Сергей Мелик-Багдасаров. Республика одной из первых закупила 10 млн доз. Первую партию препарата доставили в Каракас еще 13 февраля. Свыше 80% жителей страны уже получили прививку от COVID–19, передает телеканал «Известия». В планах — вакцинировать 90% населения карибского государства. Президент страны Николас Мадуро также вакцинирован «Спутником V».

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