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В ОНФ рассказали о новой схеме обмана россиян

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Руководитель проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков» Евгения Лазарева предупредила россиян 11 декабря о новой мошеннической схеме.

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Злоумышленникам стало легче завоевать доверие своих жертв, так как многие люди, получая рассылки с предупреждением о необходимости устранить проблему, срочно звонят по телефону, который указывают мошенники, желая разобраться в ситуации. В итоге жертвы сами идут на поводу у преступников.

Граждане связываются с оператором так называемого «кол-центра», желая избежать осложнений в случае блокировки денежных средств на счету или пропажи персональных данных (об этом говорится в рассылке, отправленной мошенником). Далее злоумышленник старается расположить к себе гражданина и узнать у него как можно больше информации, которая позволит заполучить деньги с банковского счета жертвы.

В ряде случаев сотрудник «кол-центра» предлагает установить на гаджет жертвы «важное обновление», которое на деле оказывается вредоносной программой.

По словам Лазаревой, при этом аферистам помогает то, что россияне больше доверяют «оператору», если сами до него дозвонились. Вдобавок этот метод дешевле и прибыльнее «холодного» обзвона.

«На наш взгляд, для предотвращения преступлений с использованием этой схемы почтовые сервисы могли бы перенастроить работу своих спам-фильтров на основе анализа ключевых слов, используемых в таких рассылках», — цитирует слова Лазаревой «РИА Новости» .

Согласно данным Центробанка, в III квартале кибермошенники пытались похитить у россиян 3,2 млрд рублей. Всего за июль–сентябрь зафиксировали 256 тыс. незаконных операций. По сравнению с III кварталом 2020 года активность мошенников выросла на 40%. При этом доля социальной инженерии при обмане компаний выросла почти в полтора раза, обычных же граждан так называемые работники банков стали обманывать реже, сообщил телеканал «Известия».

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