В Аргентине начались протесты из-за убийства подростка полицейским

В Аргентине проходят протесты из-за убийства подростка полицейским. Участники акции требуют тщательного расследования случившегося, передает телеканал «Известия».

Подросток Лусиано Оливера возвращался домой на мотоцикле ночью, когда патруль приказал ему остановиться. По предварительным данным, Оливера не подчинился, после чего полицейский выстрелил ему в грудь. От полученного ранения мальчик умер, полицейский был задержан.

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