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Умер экс-участник группы The Monkees Майкл Несмит

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Вокалист и гитарист, бывший участник американской поп-рок-группы The Monkees Майкл Несмит умер в пятницу, 10 декабря, в возрасте 78 лет. Об этом, ссылаясь на семью музыканта сообщил журнал Rolling Stone.

«С бесконечной любовью мы сообщаем, что Майкл Несмит умер сегодня утром в своем доме, мирно и естественным образом в окружении семьи», — говорится в заявлении родственников музыканта.

Группа The Monkees была создана в 1965 году. Коллектив был особо популярен в 1966-1971 годах. Принято считать, что этот коллектив был первым «бойз-бэндом», созданным музыкальными продюсерами, чтобы затмить славу «ливерпульской четверки» — The Beatles — в США.

Среди наиболее известных песен коллектива такие композиции, как I'm a Believer, написанная знаменитым американским музыкантом Нилом Даймондом, Daydream Believer и The Monkees.

Майкл Несмит официально покинул группу в 1970 году. В 2012 музыкант воссоединился с The Monkees в рамках концертных туров. В июле 2018 года Несмит сообщил журналистам, что перенес операцию на сердце.

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