Начато производство космических спутников нового поколения «Ресурс-ПМ»

Ракетно-космический центр «Прогресс» уже изготавливает первые спутники нового поколения «Ресурс-ПМ», сообщает ТАСС в субботу, 11 декабря.

«Изготовление космических аппаратов «Ресурс-ПМ» ведется в производственных подразделениях АО «РКЦ «Прогресс» в соответствии с графиком», — подчеркнули в РКЦ «Прогресс».

По словам специалистов, новые спутники должны прийти на смену аппаратам серии «Ресурс-П». Аппараты «Ресурс-ПМ» должны будут иметь разрешение съемки в 0,4 м, в то время как у «Ресурс-П» камера снимает с разрешением в 1 м. Планируется, что аппарат должен быть запущен в 2023-2024 годах.

Данные новых спутников будут использоваться для поиска нефти, газа и прочих месторождений полезных ископаемых, контроля застройки территорий, мониторинга водоохранных зон и заповедников.

10 декабря в «Роскосмосе» сообщили о том, что пуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутниками «Экпресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7», перенесенный из-за неполадок, запланирован на 13 декабря. Вывоз ракеты на стартовый стол состоится 11 декабря.

Накануне пуск ракеты-носителя перенесли из-за выявленных в разгонном блоке «Бриз-М» неполадок. По его словам, техническое руководство приняло решение спокойно доработать ракетный комплекс в монтажно-испытательном корпусе.