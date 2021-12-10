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Около 190 км дорог отремонтируют в Рязанской области в 2022 году

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На территории Рязанской области в 2022 году планируют отремонтировать 187 км автодорог. Об этом сообщает региональное министерство транспорта.

Перечень объектов включает дороги регионального, межмуниципального и местного значения. Работы пройдут в 11 районах области. Также будет продолжен ремонт трасс Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов и Михайлов – Голдино – Горлово – Скопин – Милославское, пишет 62INFO.ru.

Кроме того, обновление покрытия запланировано на десяти улицах Рязани. В их числе улицы Шевченко, Петрова, Кремлевский Вал, участок от Промышленной, 27 до Прижелезнодорожной, 21.

Объекты отремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас идет поиск подрядчиков.

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