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Проект ремонта бывшего здания ДВФУ в Уссурийске оценили в 5,2 млн рублей

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В Уссурийске намерены капитально отремонтировать здание бывшего корпуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Власти объявили поиск подрядчика на проектирование работ.

На базе бывшего корпуса ДВФУ планируется создать новую школу. Две недели назад здание передали в собственность муниципалитета, после чего на портале госзакупок разместили аукцион на инженерные изыскания и подготовку необходимой документации для ремонта, пишет UssurMedia.

Максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит 5,2 млн рублей. Специалисты должны разработать эскизы и пройти госэкспертизу. Работы необходимо выполнить в течение 205 дней.

Корпус ДВФУ безвозмездно передали Уссурийску из федеральной собственности в ноябре 2021 года. Право управления зданием закрепили за школой № 22.

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