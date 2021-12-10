В МИФИ заявили о скором научном открытии

Ученые из Национального исследовательского ядерного университета МИФИ заявили, что находятся на пороге открытия. Университет является участником государственной программы «Приоритет 2030». На выделенные в рамках проекта средства был создан уникальный технический комплекс «НЕВОД» для открытий в области физики, сообщает телеканал «Известия». Устройство позволяет по-новому исследовать материи и энергию. «Возможность регистрации групп мюонов под большими зенитными углами, она открыла возможность исследовать очень широкий интервал энергии, который недоступен другим установкам», — объяснил доктор физико-математических наук, профессор, научный руководитель НОЦ «НЕВОД» Анатолий Петрухин. Он подчеркнул, что в МИФИ первыми обратили внимание на мюонную загадку. «Обнаружен избыток мюонов, который, возможно, свидетельствует о рождении какого-то нового состояния материи в области сверхвысоких энергий», — добавил Петрухин. Вузы получают финансирование благодаря проекту Минобрнауки. Деньги идут на создание научных лабораторий и разработок.

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