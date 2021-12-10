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В Гонконге создали нержавеющую сталь с антибактериальными свойствами

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В Гонконге создали «антиковидный» металл. Нержавеющая сталь убивает коронавирус за три часа. Разработка принадлежит ученым университета Гонконга. Исследователи скорректировали химсостав и микроструктуру стали. В «антиковидный» материал добавили на 10% больше меди, которая обладает антибактериальными свойствами, передает телеканал «Известия». Сталь будет ликвидировать не только SARS-CoV-2. Разработка способна победить вирус гриппа H1N1 и даже кишечную палочку. Обычная нержавеющая сталь таких свойств не имеет. В производство «антиковидную» сталь запустят через полгода. Из материала будут делать дверные ручки, кнопки лифтов и поручни — предметы, которых больше всего касаются люди.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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