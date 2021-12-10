Дельфийские игры СНГ завершит Telegram-гала-концерт

Подведены итоги по всем номинациям Пятнадцатых молодежных Дельфийских игр государств — участников СНГ, проходящих с 7 по 10 декабря 2021 года. С целью противодействия распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 мероприятие организовано в дистанционном формате.

Пятнадцатые молодежные Дельфийские игры государств — участников СНГ проводятся в соответствии с Планом основных мероприятий, посвященных юбилею Содружества Независимых Государств, утвержденным Решением Экономического совета Содружества Независимых Государств от 15 сентября 2020 года.

Организацию и проведение Игр осуществляет Национальный Дельфийский совет России при поддержке Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств, Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств, Совета по культурному сотрудничеству государств – участников Содружества Независимых Государств, Совета по делам молодежи государств – участников Содружества Независимых Государств, во взаимодействии с Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

Игры проводятся под патронатом Международного Дельфийского комитета.

В адрес Пятнадцатых молодежных Дельфийских игр государств – участников СНГ приветствия направили заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Б.М. Жумаханов, генеральный секретарь – руководитель секретариата Совета МПА СНГ Д.А. Кобицкий, председатель комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по науке, образованию и культуре Л.С.Гумерова.

В юбилейных Пятнадцатых молодежных Дельфийских играх государств –участников СНГ принимают участие представители девяти стран Содружества: Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан. В состав делегаций стран вошли 729 человек, председателями и членами жюри стали 45 видных деятелей искусств СНГ.

Соревнования прошли по 10 номинациям: фортепиано, скрипка, академическое, народное и эстрадное пение, народный и современный танец, цирковое искусство, народные и духовые инструменты, — с разделением на возрастные группы. Всего было разыграно 27 комплектов наград. По результатам состязаний представители каждой из стран стали победителями, призерами или обладателями дипломов Дельфийских игр Содружества.

К старту Игр видеохостинг RuTube запустил ретроспективный показ фильмов о Дельфийских играх, прошедших к настоящему моменту. Открыл ретроспективу фильм о Первых молодежных Дельфийских играх государств – участников СНГ, состоявшихся в 2002 году в Брянске (Российская Федерация).

Завершит Пятнадцатые Игры Содружества Telegram-гала-концерт в канале Дельфийских игр