Слабость нынешнего президента США может привести к войне с РФ. Такую мысль в эфире Fox News высказал ведущий Такер Карлсон. В своей программе он критикует Байдена за противостояние с РФ, передает телеканал «Известия». Журналист считает, что США может подтолкнуть к войне окружение президента. По мнению Карлсона, украинский кризис создан усилиями помощников Байдена. А в Белом доме никто не осознает ответственности за нарастающую напряженность. Fox News поддерживает Республиканскую партию. Ведущие канала регулярно выступают оппонентами действующей власти.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.