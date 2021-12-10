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Порядка 300 куб. м льда заготовят для новогоднего украшения Магадана

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В Магадане комбинат зеленого хозяйства заготавливает лед для новогоднего украшения города. Всего планируется заготовить порядка 300 куб. м. Часть отдадут мастерам, участвующим в конкурсе «Магаданский хрусталь».

Первые ледяные блоки начали вырезать еще в начале ноября. Сначала планировалось сделать 260 куб. м, но потом решили сделать дополнительные украшения, сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

На заготовку ледяных блоков каждый день направляют пять-шесть единиц техники и бригаду из 11 специалистов. Работы ведутся на искусственных водоемах. Размер одного блока — 210 х 120 см, высота — порядка 40 см. В прошлом году они была почти в два раза меньше. А в этом году хороший лед из-за сильных морозов, рассказал руководитель комбината Алексей Гаврилов.

Специалисты размещают ледяные блоки на пешеходной зоне проспекта Карла Маркса. Именно там будет проходить конкурс ледорезного мастерства.

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