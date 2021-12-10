Автомошенники придумали новую схему подставных ДТП, передает телеканал «Известия».

Преступники устраивают аварии с праворульными иномарками. Такие автомобили сложно отремонтировать по ОСАГО. Замена деталей стоит слишком дорого, а поставка оригинальных запчастей занимает много времени.

Подтверждающее видео ДТП снимается якобы «сторонним регистратором». Доказать умысел крайне сложно.

Потери компаний подсчитали в союзе страховщиков. Ущерб от действий мошенников за 9 месяцев этого года превысил 2,9 млрд рублей.

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